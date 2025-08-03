遠雄人壽進駐高齡健康產業博覽會 舉辦「幸福退休」講座

台灣65歲以上人口占比已突破20%，正式邁入超高齡社會，如何安穩退休、掌握財務自主與生活品質，已成全民關心的議題。2025年高齡健康產業博覽會8月8日起假台北世貿一館開展，遠雄人壽特別進駐舉辦「幸福退休」一系列專題講座，連續三天每場講座皆安排保險專家蒞臨現場分享，陪伴民眾一起思考退休生活安排、資產規劃，從理財開始打造安心未來。

遠雄人壽「幸福退休」系列講座聚焦三大關鍵議題：退休規劃觀念、資產傳承布局與心理健康調適，協助民眾從財務到心態做好迎接第二人生的準備。遠雄人壽以「最懂你的人生財務長」為角色定位，提出「創富、傳富、守富」的財務三部曲，鼓勵高齡者成為「新派老人」，不只懂得創造資源，更會預留稅源、預防金融詐騙，善用保單與資產工具，讓財富不只累積，還能跨代延續。現場同步傳遞保險在健康照護、財務分配上的應用，強調預先規劃的重要性，協助中壯年與高齡者掌握安穩退休的關鍵方法。

三場講座將於8月8日~8月10日每日13:30在遠雄人壽展區(D226攤位)登場。8月8日由遠雄人壽忠愛通訊處王昶貿處經理主講「傳富三代×富過三代」，結合「傳富、守富」核心理念，建構完整的家族財富傳承方針；8月9日由長盛通訊處邢益旺處經理主講「高齡幸福退休×房產傳承」，從「住得安心」到「得傳放心」切入，強化民眾對不動產配置與高齡財務自主的理解；8月10日則由貿盛通訊處曾妍菁處經理壓軸登場，主講「愛上現在的自己×晚美登場」，引導高齡者重新認識自己，擁抱退休後的第二人生。

遠雄人壽長期關注高齡議題與金融教育推廣，致力於打造銀髮族安心生活的金融環境，本次透過系列講座，期望引導更多人提早布局第二人生，參與現場講座還有機會獲得齊飛熊環保袋等精美好禮，歡迎民眾把握機會，到現場親身聆聽專家建議，及早為未來的自己籌畫幸福退休生活。