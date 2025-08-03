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三商美邦人壽「樂齡金安心」課程展開 金馬影后陳淑芳現身力挺

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽舉辦的《樂齡金安心 財富健康我都要》全台公益活動正式展開，首場於台北熱鬧登場，陳淑芳也全程與長者一同參與課程，與長輩們一起動腦學理財、動身做運動。三商美邦人壽／提供
三商美邦人壽舉辦的《樂齡金安心 財富健康我都要》全台公益活動正式展開，首場於台北熱鬧登場，陳淑芳也全程與長者一同參與課程，與長輩們一起動腦學理財、動身做運動。三商美邦人壽／提供

由三商壽（2867）與財團法人老五老基金會攜手主辦的《樂齡金安心 財富健康我都要》公益活動正式登場，結合理財、防詐與健康主題，吸引長者熱情參與，金馬影后陳淑芳驚喜現身，親自參與全程互動，分享自身經歷，也以溫暖行動鼓勵長者勇敢面對金錢與健康的挑戰。

8月1日，三商美邦人壽與財團法人老五老基金會攜手舉辦的《樂齡金安心 財富健康我都要》全台公益活動正式展開，首場於台北熱鬧登場，邀請陳淑芳親自出席，陪伴近40位長者參與活動，分享身邊長輩遭詐的慘痛經驗，提醒長輩「再親近的人也要查證清楚、錢不能一時心軟就被騙了！」她也感謝這場活動能讓更多長輩能夠了解投資風險、防詐手法，更勇敢面對與「錢」有關的議題。她笑說：「以前我很怕聽理財，現在我會鼓勵大家一起來學，不怕丟臉，越早知道越安全。」

除了真摯的分享，陳淑芳也全程與長者一同參與課程，與長輩們一起動腦學理財、動身做運動，親切互動為現場近40位長者帶來滿滿活力，氣氛溫馨又熱烈。

本次《樂齡金安心》公益課程跳脫傳統講座形式，整合「退休理財、防詐教育、健康促進」三大主題，透過互動遊戲與現場教學， 讓長輩從「玩中學、學中防」，課程中最受歡迎的「理財金安心大富翁」桌遊，讓長輩擲骰前進、抽卡答題，在遊戲中學會資產配置與投資陷阱辨識。一位70多歲阿姨也在課堂上分享自己遭遇LINE假投資群組詐騙、損失百萬的經歷，提醒大家要慎防「群組演戲式詐騙」的陷阱。

老五老基金會北區區長王淑芬也指出，很多長輩面對複雜的金融資訊與詐騙訊息，常常缺乏判斷依據或諮詢對象，一旦被騙，往往損失慘重又難以追回。因此透過這類課程不只是在教知識，更是在建立信心，讓長輩願意主動提問、交流、分享，從「不知道怎麼防」變成「我也能保護自己」。

除了金融知識課程，活動也安排臨床經驗豐富的物理治療師現場教學「健康動一動」居家伸展操，針對長者常見的痠痛與退化問題，提供安全、實用的日常運動方式。長者們跟著音樂律動、起身伸展，現場氣氛輕鬆歡樂，也讓學員更有信心維持日常的行動力。

三商美邦人壽秉持「一句承諾 一生的朋友」品牌理念，今年再度升級推出《樂齡金安心 財富健康我都要》公益活動，將陸續巡迴桃園、台中、嘉義、台南與高雄等城市，結合知識學習、身心關懷與社交連結，陪伴長者打造最強退休防護力。《樂齡金安心》場場皆免費參加，報名踴躍，名額有限、額滿為止。

詐騙 公益活動 三商美邦人壽

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