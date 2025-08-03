關稅及匯損、股債震盪衝擊 金融三業上半年獲利年減近4成

金管會公布金融三業的最新獲利，在關稅衝擊、台幣匯損、股債震盪等因素夾殺之下，今年上半年合計銀行、證券、保險等三大業別，共獲利3781.16億元，比起去年同期的6050.76億元，減少2269.6億，大幅減少37.5%。金融圈人士認為，川普關稅衝擊的效應，在下半年會繼續擴散，並進而從產業蔓延至員工相關的消金業務，如房貸、信貸等資產品質，股市震盪亦考驗券商自營部操作績效，下半年會否衰退更多，有待觀察。

包括儲匯在內的全體銀行業獲利今年上半年為3018.8億，雖然上半年就飛越3千億大關，但若去年2992.8億相較，只差一步之遙就衰退，最主要是郵儲受匯損拖累上半年大虧182.8億有關；而在銀行業當中，國銀今年上半年獲利2967.3億，比起去年同期的2764.3億增加200多億，成長最多的為外銀，今年上半年獲利130.5億，比起去年同期的90.8億可說大躍進，主要和投資和財富管理的手續費收入大增有關。

而在美國對台關稅稅率後，對台灣產業的衝擊也正式登場，金融圈人士認為，比起上半年，下半年的考驗更大，尤其受衝擊產業若員工陸續被減薪，放無薪假，屆時也會擴大銀行在房貸、信貸、信用卡等多項消金業務的逾放風險；此外，很多中小企業主，甚至大型的傳產集團受到的關稅衝擊也會浮上檯面，這些都會連帶使銀行蒙受更大的逾放風險，使國銀下半年的放款資產品質堪慮，提存、打呆等負擔將更重，屆時全年獲利和去年相較，到底仍是繼續成長，或是衰退，已引金融圈高度矚目。

保險局統計則顯示，由於台幣升值造成嚴重匯損，相較去年上半年的壽險獲利有2145億，今年上半年的壽險業獲利僅35億，加上產險業獲利159億，保險業獲利僅194億，為近五年來同期最慘，近五年來同期表現最佳的是2021年的2714億，去年同期也有2297億元。

證期局統計顯示，2025年上半年的證券、期業、投信等證期三業獲利為568.36億元，比起去年同期的760.96億，減少25.31%，主要和券商獲利大縮水有關，期貨及投信反而較去年獲利都有成長。統計顯示，證券、期貨、投信今年上半年獲利，分別為395.63億、46.7億、126.03億，較去年同期減少34.56%、增加12.04%、增加9.87%。

觀察證券業獲利，受今年上半年川普關稅衝擊、台幣升值造成產業獲利前景蒙生疑慮的影響，經紀、自營、承銷三大業務獲利都衰退，其中，經紀及自營業務獲利今年上半年分別為565.5億、104.43億，年減128.46億、130.27億，分別年減18.51%、55.5%，才造成證期三業獲利大縮水。