中信銀越南河內辦事處30周年 董座：我們不是過客是夥伴

中國信託商業銀行布局海外市場有成，8月1日舉辦越南河內辦事處成立30週年感恩晚宴，河內辦事處為中信銀1995年進入越南市場的首個據點，董事長陳佳文與越南政府官員及來自東南亞各地超過150名貴賓共同見證耕耘越南市場重大里程碑。

除陳佳文外，越南央行（State Bank of Vietnam, SBV）資深主管及海防分行行長、台灣駐越南大使劉世忠、越南台灣商會聯合總會長袁濟凡、世界台灣商會聯合總會榮譽總會長李天柒等來自東南亞各地貴賓與客戶共同與會。

陳佳文表示，中信銀是台灣最早進入當地的金融機構，迄今邁入30年，服務越南台商與當地企業，同時回饋社會，「我們不是過客，是夥伴」，將持續協助客戶拓展業務，促進台越資金、人才、技術交流。

中信銀1995年正式進入越南市場、設立河內辦事處，2002年設立胡志明市分行，資產規模從設立初期的2億美元，2024年成長至10.7億美元；今年申設平陽與海防辦事處皆已取得主管機關核准，在越南將擁有一間分行與三個辦事處，成為當地觸角最廣的台資銀行。

中信銀目前在全球14個國家及地區設有超過370處據點，於新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓設有子行，亦於馬來西亞、緬甸均設有辦事處，更是泰國LHFG金融集團最大股東，東南亞布局完整，為台灣最國際化的銀行，將持續透過集團海外優勢，攜手當地客戶走向國際。