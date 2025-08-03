中信銀越南河內辦事處30周年 今年再申設2辦事處

中信銀今天表示，越南河內辦事處已成立30周年，看好越南中長期發展，中信今年申設平陽與海防辦事處皆已取得當地主管機關核准，中信銀在越南將擁有胡志明市分行與3個辦事處，成為當地觸角最廣的台資銀行。

中國信託商業銀行今天發布新聞稿，8月1日舉辦越南河內辦事處成立30周年感恩晚宴，中信銀行董事長陳佳文特地前往，與越南政府官員及來自東南亞各地超過150名貴賓共同見證耕耘越南市場重大里程碑。

陳佳文致詞表示，中信銀行是台灣最早進入當地的金融機構，迄今邁入30年，服務越南台商與當地企業，持續協助客戶拓展業務，促進台越資金、人才與技術交流。

中信銀行1995年正式進入越南市場、設立河內辦事處，2002年設立胡志明市分行，資產規模從設立初期的2億美元，2024年成長至10.7億美元。

中信銀指出，今年申設平陽與海防辦事處皆已取得當地主管機關核准，未來在越南將擁有1間分行與3個辦事處，可提供更多企業資金調度、外匯避險、貿易融資服務，更能深入越南當地企業，協助拓展及投資海外市場。

2025年是越南重要的一年，美國跟越南最終達成課徵20%關稅的貿易協議。中信銀觀察，全球企業對越南市場仍保有穩固信心，越南在區域供應鏈中的角色正逐步增強，加上人口紅利與外資政策誘因，看好其中長期發展潛力。

中信銀目前在全球14個國家及地區設有超過370處據點，於新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓設有子行，也在馬來西亞、緬甸都設有辦事處。