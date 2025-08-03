虛擬資產公司 陸續退場

虛擬資產業者（VASP）將於今年9月底前全面完成登記，否則不得再營業且違者有刑責，原本3月底向金管會完成「申請登記」仍得提供服務有21家，但不斷有業者退出，近日一口氣消失五家，僅存12家。幣圈坦言，到9月底登記截止前，恐還有業者「玩不下去」。

金管會分四階段納管VASP，目前進入最後立專法階段，5月已完成法規預告，6月底報行政院。在專法施行前，現處於「登記制」第三階段，原本3月底期限內完成「申請登記」仍得提供服務有21家，且最晚須於9月底前完成洗錢防制登記；但四個月以來相繼有業者退出，先減至17家，近期剩12家，由於監理規格高等原因，業內認為9月底前恐有更多業者決定不玩，僅存的會是老牌、規模較大有本錢的業者。

據透露，有業者是自行退出，有些是被要求補件但「連補都沒辦法補」，例如有經營實體門市業者過去主要收受現金，惟主管機關禁止使用現金交易，有實體門市業者轉換有困難。