第三方支付公會 4日成軍…綠界代表有望出任理事長

綠界（6763）、藍新、紅陽等40家支付業者將於明（4）日成立第三方支付公會，並舉行第一屆理監事選舉，業內指出，應會由綠界代表擔綱首任理事長。另外，金管會監理的特許行業電子支付公會也正籌備中，預計10月初成立。

數位發展部主管的第三方支付業，自2023年起由綠界科技與13家主要業者推動籌組同業公會。業經內政部5月核准籌組，經過兩次籌備會議完成各項工作，將於明日舉行成立大會暨第一屆理監事選舉。

第三方支付非特許行業，約有1.5萬家，由於過去無監管機制，多次爆出倒閉、詐騙等事件，數發部2023年7月起推動第三方支付服務登錄制度，逐步收緊規範，目前通過登錄的業者有57家。

此次公會成立目的為「監理型公會」，類似銀行公會角色，將建構完整的產業自律機制，因涉及打詐工作，主管機關期待今年內就能制定自律公約，未來將協助主管機關進行產業監理等核心職能。

創會會員共40家組成，涵蓋各規模第三方支付業者，其中第一級會員16家（實收資本額1億以上）、第二級會員十家（5,000萬至1億）、第三級會員14家（未滿5,000萬）。已設立專營電支子公司的LINE Pay及電商龍頭富邦媒皆在其中。

大會將選出首屆理事九名、監事三名，進一步選舉理事長及常務理監事。業內指出，此次競爭激烈，多家業者有意願參選理監事，由於公會著重產業完整生態表性，業內有默契由第一家上櫃的第三方支付綠界科技代表擔綱理事長，而目前公會籌備處主任委員也是綠界總經理劉士維；至於理監事組成推薦名單也會考量各業態代表性、知名度、特殊保障性及互相制衡機制。

此外，金管會監管的電子支付業者籌組公會也緊鑼密鼓進行中，日前已拿到內政部核准函，最近將召開發起人會議推選籌備會委員，後續組織籌備會並召開兩次籌備會議後，預計於10月初舉行成立大會。