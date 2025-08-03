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金融大回饋論壇8月6日舉辦 創造共好

經濟日報／ 記者李淑慧／台北報導

經濟日報將在本周三（6日）舉辦「金融大回饋--金融與社會共好」論壇，金管會主委彭金隆將出席致詞，說明金融大回饋計畫的政策理念，同時將邀請金融機構代表分享相關作為與成效，希望推動金融機構「取之於社會、用之於社會」的理念。

本論壇將於6日在台大醫院國際會議中心201會議室舉行，時間為13時至16時45分。銀行局長童政彰將以「金融回饋的力量-創造多贏未來」為題發表演講；此外，兆豐銀行、富邦金控、玉山銀行、永豐銀行、彰化銀行等業者將分享「金融大回饋」的理念與實際作為。本論壇由兆豐銀行、富邦金控、玉山金控暨玉山銀行、永豐金控暨永豐銀行、彰化銀行等協辦。

為使金融市場發展成果讓全民共享，金管會擬推出「金融大回饋計畫」，目前正與金融總會共同研商，預計下半年提出具體措施。

據了解，金融大回饋計畫將要求金融機構揭露對基層員工、客戶與社會大眾的相關資料或數據。金管會將採柔性引導與正向激勵並行的方式，鼓勵金融機構依其規模、資源與發展策略，自主規劃回饋方案，展現企業社會責任的具體實踐，期待藉由金融業自發性參與，展現落實社會責任的積極態度。

為充分體現社會責任與多元參與價值，金融機構可依其業務特性與資源條件，自行選定回饋對象。如基層員工、客戶、青年學子、弱勢族群、高齡人口、偏鄉學校、新住民與移工、原住民族群、受災戶或災區居民，乃至整體社會及生態環境等。

金融業在追求業務成長與獲利的同時，若能兼顧回饋社會，將有助於社會大眾對金融業的信任與支持，實現「經濟成長×社會共享」的雙贏目標。

本論壇歡迎讀者免費報名。

玉山 永豐 金融機構

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