外匯存底估小幅上揚 市場關注央行動向

央行將於5日公布7月外匯存底。6月底外匯存底為5,984.3億美元，較5月底增加54.8億美元並再創新高，主因5月、6月新台幣升值，央行接連進場調節；惟7月匯市風向急轉，新台幣升勢減弱，月底更連六日收貶，外資買匯的匯出力道轉強，市場普遍預期7月外匯存底僅小幅上揚。

匯銀人士指出，川普政府8月上路的20％暫時性關稅「81大限」牽動避險情緒，新台幣於7月下旬急挫，重回30元大關；不過，即便匯價承壓，外資對台股熱度未減，據統計，7月外資買超台股達2,272.8億元。

回顧上半年，外匯存底累計增加217.5億美元，其中5月單月大增101.1億美元居冠。央行官員坦言，「新台幣升值、央行買進外匯阻升」是今年外匯存底改寫新高的主要推手。

此外，外資動向也是市場焦點，央行「現金流量」與金管會「資產面」兩套統計經常出現落差。央行解釋，若想看外資長期持有台灣股票、債券與基金的規模，應參考金管會數據；若要掌握短線資金進出、匯市壓力，則以央行「現金流量」，統計外資實際匯入與匯出資金的金額為主。

舉例而言，外資A匯入100元買股，股價漲至120元賣出並匯回，央行則會統計實際匯入100元、匯出120元，淨匯出20元。差異就出在「投資收益」是否被納入統計範圍。

央行公布外匯存底時，預料將同時說明7月外資實際匯出入情況。市場普遍關注，若全球美元強勢延續、台美關稅仍不如預期，新台幣是否再度挑戰今年初的匯價；央行後續動向與外匯存底走勢，對下半年匯市多空也是重要指標。