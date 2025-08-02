聯邦LINE Bank聯名卡 推LINE FRIENDS minini全新卡面

過去被譽為網購、娛樂神卡的聯邦LINE Bank聯名卡，為吸引更多民眾體驗支持，回饋與卡面首度雙雙升級，1日正式宣布全新卡面開放申辦，其中，民眾國內消費不限通路最高6%現金回饋，日韓等國外通路消費享最高7.5%現金回饋，指定網購/影音/遊戲最高10.5%現金回饋，並提供卡友保費刷卡享1%回饋無上限。

LINE Bank說明，新卡面開放申辦推出四大亮點，第一，新增遊戲平台刷卡通路回饋，包含Steam、PlayStation、Nintendo、Blizzard、Garena，讓用戶購買遊戲還能賺3%回饋，且回饋不分新舊戶，免切換、免登錄。第二，扣款禮回饋再加碼到5%，第三，新戶首刷好禮minini限量保溫杯，第四，是全台獨家首發限量minini新卡面，民眾國內消費不限通路最高6%現金回饋，最常前往的日韓等國外通路消費享最高7.5%現金回饋，指定網購/影音/遊戲最高10.5%現金回饋，並提供卡友保費刷卡享1%回饋無上限，涵蓋國內外消費，網購、影音訂閱、購買線上遊戲。

LINE Bank指出，聯名信用卡在2023年首度推出時，卡面上的LINE FRIENDS角色熊大、兔兔、莎莉廣受民眾歡迎。這次獨家邀請過去從未登上信用卡卡面的LINE FRIENDS minini角色bnini、conini、lenini現身。他們是不斷發展的LINE FRIENDS宇宙中誕生的最新角色，這次登上聯邦LINE Bank聯名卡，讓消費生活更添趣味。