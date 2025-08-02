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國際金價飆漲發大財？北市官方當舖去年淨賺3千萬 真相曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
黃金價格最近表現對經濟而言是一大警訊。（路透）
黃金價格最近表現對經濟而言是一大警訊。（路透）

美國關稅政策引發國際局勢動盪，國際金價高檔盤旋。議員發現這為「公營當舖」台北市動產質借處帶來可觀盈餘，淨利暴增千萬元，籲市府調降利率，照顧弱勢。動質處說，稅後淨利以台北惜物網的代理收入6成7占大宗，另正研議調降質借利率回饋市民。

2024年總決算審核報告指出，動質處稅後淨利為3342萬餘元，較原預算2166萬元增加1175萬餘元，增幅約54.26％。主因是國際黃金價格上漲，配合調高黃金質借標準，民眾以黃金質借放款金額較預計增加，利息收入隨增所致。

議員侯漢廷指出，動質處是市府設立的「官方當舖」，提供以動產為擔保的小額短期貸款，黃金質借占比逾9成。主要服務對象往往是因突發變故或經濟困境而走投無路的弱勢市民，2024年平均每位質借客戶借款約8.6萬元，反映出他們為了數萬元的緊急開銷而來典當金飾，每一分利息都是沉重負擔。

侯漢廷說，去年動質處的盈餘大增，並非流當品拍賣，而是金價上漲提高質借上限，帶動貸款金額與利息收入同步成長，年度淨利表現遠超預期。這筆意外之財是建立在這群陷入困境民眾的需求累積，市府應苦民所苦、照顧弱勢，應設法減輕借款人壓力，例如調降利率、提供利息補貼。

動質處長林昆華回應，近期國際金價走勢呈高檔整理，動質處因調高質借標準推升質借放款餘額，使利息收入增加。去年度稅後淨利3342萬餘元，除本業質借業務收益，大部分來自積極推動附屬事業台北惜物網所獲取的代理收入2243萬餘元，占稅後淨利67.13%。

他指出，為照顧市民及弱勢族群，動質處2016年起就實施差別利率，2020年檢討利率調整機制，將市民質借利率由月息0.66%調降至0.62%。弱勢族群質借利率2020年8月起連續3年調降，由0.63%降至0.36%，並陸續擴大其適用對象。

林昆華說，目前市民、弱勢族群及一般民眾的質借月利率分別為0.62%、0.36%及0.68%，是全國公、民營當舖業最低的質借利率。動質處正研議調降質借利率回饋市民，落實市長蔣萬安照顧市民的政策。 

有「公營當鋪」之稱的北市動產質借處。本報系資料照。
有「公營當鋪」之稱的北市動產質借處。本報系資料照。

金價 當鋪 借款人

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