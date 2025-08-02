台幣連七貶 跌破30關
美國昨（1）日公布將對台課徵20%「暫時性稅率」，高於市場預期的15%，匯市首當其衝，引爆失望賣壓，新台幣兌美元匯價開盤半小時內即重貶逾1角，跌破30元整數大關，為今年5月26日以來首見「3字頭」價位，終場收30.025元，單日貶值1.09角，逾兩個月新低，成交量為17.955億美元。
匯銀主管指出，原預期稅率區間在10%至15%，20%超出心理防線，引發外資持續匯出，加上國際美元轉強，美元指數近期突破100大關，連帶壓抑主要亞幣表現。台幣匯價從昨日開盤的29.95元急貶，盤中一度觸及30.044元低點，終場收30.025元，市場避險情緒濃厚。台幣此波連七貶，累計貶值6.63角。
央行統計，昨日美元指數升值0.37%，韓元貶值0.98%為最弱亞幣，日圓貶值0.76%次之，新台幣貶值0.36%，人民幣貶值0.24%，星元貶值0.23%；歐元則貶值0.27%。
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