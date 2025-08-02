許元禎重回華南金董事會
之前因金管會修正金控負責人資格與兼職限制相關準則，觸及所謂「聯姻條款」而請辭華南金（2880）董事的許元禎，華南金昨（1）日公告法人董事和泉投資改派代表人，許元禎時隔三年重返華南金董事會，即日起生效。
許元禎目前也是上市化工股元禎的董事長，重返華南金擔任董事，並不違反「產金分離」原則，因此許元禎可續任元禎企業董事長。
許元禎是華南金旗下華南永昌證券許家第二代，妻子為曾任新光金總經理的新光集團老大吳東進千金吳欣儒，因「聯姻條款」，許元禎請辭華南金董事，由其妹許元齡接替。
華南金指出，和泉投資在華南金有兩席董事，昨天改派的一席為許元禎的母親許陳安瀾擔任的席次，未來許元禎替代母親重返華南金董事會，兄妹兩人會一起在董事會參與營運。
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