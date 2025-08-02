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產險公會新舵手發豪語 六大挑戰 強化數位、永續

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

產險公會昨（1）日完成理監事改選，由國泰世紀產險總經理陳萬祥高票當選新任理事長。陳萬祥點出未來六大挑戰，包括數位轉型、氣候變遷、人口老化、AI科技應用、全球政經變局及科技驅動的挑戰，強調公會是一個產業與政策、社會之間溝通的平台，未來將持續與所有利害關係人對話，推動產險業在數位、永續與公共事務的全面發展。

陳萬祥指出，產險屬於剛性需求商品，無法被過度行銷或創造需求，其需求與產業景氣高度相關，因此面對產業變動，產險業需展現其不可或缺的社會價值。他強調，儘管前端需求可能波動，但台灣企業韌性高，將有助產險市場穩健發展。

在數位轉型方面，陳萬祥表示，產險業長期仰賴通路，組織規模相對精簡，因此更需依賴數位工具提升營運效率。工會已建立聯盟區塊鏈平台，為業界開啟合作與創新空間。數位轉型不僅是技術導入，更是組織文化與服務模式的全面革新。

氣候變遷對產險業的衝擊亦是陳萬祥重點關注議題。他指出，由於保險標的多數為固定資產，面對極端氣候事件風險高，因此產險業須加強風險模型運用與科學化管理，例如透過淹災模型進行精準評估，以降低災損風險並提升承保穩定性。

針對人口結構快速老化，陳萬祥也表達憂慮。他引用國發會預測指出，至2050年台灣勞動人口將減少逾500萬人，這將直接衝擊保險市場的需求與人才供應。因此，產險業更需加快數位化腳步，讓有限人力創造更高價值，並強化年輕人才的培育與留任機制。

產險 保險 人口老化

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