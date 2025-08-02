產險公會龍頭 國泰產險總座陳萬祥接掌 攜手業界開創新局

產險公會昨（1）日舉行第十屆第一次會員代表大會，完成新任理監事改選。國泰世紀產險總經理陳萬祥如預期高票當選理事長，接棒產險公會領導大旗。會中也選出六位常務理事，分別為梁正德、許金泉、蔡伯龍、蔡漢凌、何英蘭及鍾志宏；常務監事由凃志佶出線。

金管會主委彭金隆親自出席致詞，表示產險業正站在轉型關鍵點，未來應積極朝「數位轉型」與「綠色轉型」雙軸推進，並配合政府打造亞洲資產管理中心的政策方向，提升整體產業的國際競爭力與社會信任度。「產險業的規模不應該只有如此，如何強化對風險管理的概念，是非常大的市場。」

彭金隆指出，產險業在保險期間短、產品場景多元、試驗風險較低等特性下，具備推動保險科技（InsurTech）與數位創新應用的天然優勢。他強調，金管會將全力支持業界創新，包括擴大放寬「業務示範申請」的適用範圍，並計畫修法將相關示範計畫正式納入《金融科技創新實驗條例》，提升法律位階，打造更具彈性與保障的創新試驗環境。

他也透露，未來金管會將召開公開諮詢與公聽會，啟動產險相關法規的檢討與調整，金管會相關業務單位也將設立創新KPI指標，以推動整體產險業朝更具韌性與前瞻性的方向邁進。

彭金隆也期許新一屆理監事團隊，未來能與保險局保持密切合作，持續溝通產險業的發展藍圖、產業法治結構與監理框架調整，打造一個安全、穩健且創新兼具的產險環境。

產險公會新任理事長陳萬祥則承諾，未來將延續李松季的領導精神，攜手會員公司，共同打造更智慧、更永續的產險生態系，迎接台灣產險產業的新篇章。