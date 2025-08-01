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國壽亞資中心高雄專區賣出業界第一單 投保保費380萬

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國泰人壽進駐亞洲資產管理中心高雄專區賣出首批試營運保險業第一單，客戶為73歲女性，且非國壽現有500萬保費的目標客戶，但有淨資產超過1億元符合高資產客戶標準，投保國壽在專區特許商品美添增鑫利率變動型美元終身壽險，投保保費12.96萬美元（約380萬新台幣）。

國壽的高資產客戶認定資格為年繳化保費500萬元，目前約近2,000位客戶，年繳化保費300萬元則為準高資產客戶，約有4,000位客戶，6,000位客戶為目標口袋名單。目前美添增鑽利變美元壽險已有2位台灣客戶進入到認證資產階段，其中一位是企業高管，目的都是為了資產傳承，國壽目標在年底前年繳化保費達到4.5億元。

為符合高資產客戶對「增值」、「保值」、「傳承與節稅」等財富管理3大需求，國泰人壽積極進駐高雄資產管理專區、發展財富管理業務，推出專屬高資產客戶利變型美元終身壽險，有別於一般商品，除壽險保障外更強化累積財富的設計，搭配現行新台幣走強下，有機會創造更高增值效果。自7月1日開辦短短不到半個月，光是審核中案件保費就已經累積破千萬元新台幣，特別的是，這些客戶都非國壽現有的高資口袋名單，可見台灣隱藏高資產商機可期。

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