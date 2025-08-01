彰銀申請高端財管2.0獲准 力拚第4季開辦並申請進駐亞資高雄專區

金管會今天發布，同意彰化銀行（2801）申請高資產客戶財富管理業務，即針對億元戶的高端財管2.0，彰銀接獲金管會核准後表示，彰銀針對高資產財富管理業務(財管2.0)，已設立專責單位，並將擴大高資產團隊成員編制，全力進行各項籌備事項，力拚今年第4季正式開辦，並將積極籌備申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區。

根據金管會資料，目前已核准19家本國與外商銀行辦理高端財管2.0業務，彰銀是第20家獲准的銀行。其他目前已經遞件申請尚待核准的還有高雄銀行（2836）。

彰銀指出，彰銀戮力耕耘財富管理，今日獲准辦理高資產財富管理業務(財管2.0)，已設立專責單位，並將擴大高資產團隊成員編制，強化高資產業務經營與管理，刻正全力進行各項籌備事項，將整合行內資源，整備內部作業規範，進行人才訓練與培育，並將依客戶需求及業務發展情形，規劃發行高資產客戶專屬金融商品，力拚今年第4季正式開辦高端財管業務。

彰銀表示，彰銀致力以客戶為核心，深化對高資產客戶的全方位金融服務，透過穩健經營與勇於創新的精神，全面推動高資產業務發展；並將積極籌備申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，以行動支持金管會打造台灣邁向成為「亞太優質的國際金融夥伴」的願景。

金管會指出，8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並於2025年3月3日修正部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目的分階段放寬。彰銀已就辦理本項業務的人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統投入，提出具體規畫，並建立高資產業務責任地圖及問責機制，強化董事會督導管理責任，以形塑良好企業文化，並持續落實公平待客與公司治理。

金管會今天之前已核准19家銀行開辦針對億元級富豪客戶的財管2.0業務，其中屬於大型金控旗下銀行的就占了12家，分別為中信、兆豐、國泰、第一、合庫、玉山、富邦、元大、華南、台新、永豐、凱基等金控旗下銀行，再加上五家外銀包括瑞士銀行台北分行與匯豐 (台灣)、渣打、星展及法國巴黎銀行，獨立銀行有上海商銀、聯邦銀行兩家。這些獲准開辦財管2.0的銀行，也幾乎都響應亞洲資產管理中心政策，陸續申請進駐亞資中心高雄專區設置分行配合政策發展跨境理財業務。