關稅稅率不確定性消除 台幣匯價歷時近2個月今日重返30大關

關稅稅率不確定性消除，台幣匯率周五繼續「連七貶」，盤中已貶回30元大關，盤中最低貶至30.044元，貶值1.28角，終場以30.025元，貶值1.09角作收，貶值0.36%，這也是從今年6月5日以來，台幣匯價再度看到30字頭。

美國總統川普宣布美國對台灣的關稅稅率為20%，雖然仍讓市場失望，但至少不確定性已消除，對台幣匯價來說，因應平衡美台貿易逆差而得繼續升值的壓力已然緩解。

金融業高層則指出，據企業界的反應，關稅稅率還可以透過產品調高價格來轉嫁，但企業更怕的是匯損，如今匯率往貶值方向繼續移動，亦抵銷部分關稅帶來的影響。

若以成交量觀察，台北外匯經紀公司成交量為13.86億美元，元太經紀公司為4.095億美元，合計17.955億美元，匯銀人士指出，今日國內買美元力道的確較前幾日強勁，另外也看到更多出口商趁匯價回到30元之際拋匯，但整體來看，外資仍主控全場，也使台幣持續走貶。

匯銀人士也表示，美元走強也是另一股助力，最近匯市的主場都掌握在外資手中，雖然近幾日外資都買超台股，但由於時值股利發放旺季，外資匯出的股利金額仍高於買超台股的金額，投信業者近幾日也有匯出資金，主要也和不少投資者先前在29.5左右價位布局更多美債及美股基金有關，這些都是助貶台幣的力道，因此台幣連七貶。

以央行傍晚公布的各主要貨幣走勢來看，美元指數今日升值0.37%，也使歐元及主要亞幣幾乎全面貶值，歐元、星幣、人民幣、日圓、越盾、韓元分別貶值0.27%、0.23%、0.24%、0.76%、0.04%、0.98%，以日圓及韓元貶最兇。