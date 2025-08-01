臺灣銀行成立「保險代理部」 發揮經營綜效

臺灣銀行為強化消費者保護、發揮經營綜效及提升服務品質，於8月1日合併子公司臺銀綜合保險經紀人股份有限公司（下稱臺銀保經）並成立「保險代理部」，臺灣銀行概括承受臺銀保經所有權利與義務，原保戶權益完全不受影響。

揭牌儀式由臺銀董事長凌忠嫄及總經理吳佳曉帶領高階主管舉行，共同見證臺灣銀行全方位金融服務邁入新里程碑。臺灣銀行表示，我國自2025年起邁入超高齡社會，在人口老化及少子化趨勢下，該行積極協助客戶在人生不同階段建構風險保障策略，從收入保障、醫療照護、退休準備到財富傳承，提供完善的保險建議。本次「保險代理部」的成立，係透過結合臺銀保經多年業務經驗及專業資源，發揮集團綜效，打造「以客戶需求」為中心的嶄新保險平台，以更專業、更有效率的服務流程，強化消費者權益保護，以及提供客戶更優質的保險服務。