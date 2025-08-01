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曾因妻吳欣儒為新光金總座而辭華南金董事 許元禎今重返華南金董事會

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

之前因金管會修正金控負責人資格與兼職限制相關準則，觸及所謂「聯姻條款」而請辭華南金（2880）董事的許元禎，今天華南金公告法人董事和泉投資改派代表人，許元禎時隔三年重返華南金董事會，即日起生效。

許元禎目前也是上市化工股元禎（1725）的董事長，重返華南金擔任董事，並不違反「產金分離」原則，因此許元禎可續任元禎企業董事長。

許元禎是華南金旗下華南永昌證券許家第二代，妻子為曾任新光金總經理的新光集團老大吳東進千金吳欣儒，因此2022年因金管會修正「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」，增訂金控董監事、總經理及其關係人不得兼任其他金控董監、總經理的所謂「聯姻條款」，當時因吳欣儒為新光金總經理，許元禎為華南金董事，因此許元禎請辭華南金董事，由其妹許元齡接替。

華南金指出，和泉投資在華南金有兩席董事，昨天改派的一席為許陳安瀾擔任的席次，許陳安瀾不再擔任華南金董事後，也沒有在華南金集團任一子公司有董事職務，許元禎替代母親重返華南金董事會，未來兄妹兩人會一起在董事會參與營運。

至於吳欣儒在2023年新光金改選後請辭新光金總經理，今年更出清新光金股票，如今新光金為台新金（2887）合併，許元禎其實早已不受聯姻條款限制，何以現在才改派重返華南金董事會？華南金則是表示，法人董事相關派任人事決策並不需要向金控說明，因此並不清楚。

董事長 華南金 新光金

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