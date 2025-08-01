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對等關稅暫時性稅率出爐 新台幣放量貶破30元

中央社／ 台北1日電
台幣匯率示意圖。聯合報系資料照片
台幣匯率示意圖。聯合報系資料照片

美國對等關稅上路前的最後一刻，台灣「暫時性稅率」出爐，稅率高於日韓，市場瀰漫不安情緒，加上美元指數強彈，新台幣應聲重挫，摜破30元整數大關，今天收盤收30.025元，貶1.09角，改寫逾2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至17.955億美元。

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，根據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。不過總統賴清德今天上午表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，稅率可望再調降。

台灣對等關稅稅率翻牌，金融市場氛圍籠罩不安氣氛，台灣股匯市開盤後雙雙下挫，不過隨著總統府親上火線舉行記者會，強調談判仍在進行，此為「暫時性稅率」，市場情緒受到安撫。

台股今天開低，早盤一度下跌374點，之後跌幅收斂、走勢震盪，終場下跌108.14點，收23434.38點。

新台幣兌美元今天開盤價為29.95元，在美元強勢站上100，台股下挫以及關稅打擊之下，短短半小時內，匯價就摜破30元整數大關，最低觸及30.044元。

外匯交易員指出，7月以來新台幣一路走弱，關稅利空已經提前反應，雖然稅率略高於預期，政府強調此為暫行稅率，市場不至於太過恐慌，今天新台幣貶勢較明顯，主要還是受美元指數強彈影響，亞幣全面走弱，日圓、韓元貶勢甚至更重。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值5.65角或1.88%，週線連4貶。

外匯交易員認為，美元指數突破100大關，加上台灣繼續等待最終稅率，觀望氣氛仍在，均令新台幣承壓，不過隨著匯價貶破30元，出口商拋匯意願轉強，將為匯價提供支撐，接下來應該轉為盤整格局。

關稅 新台幣

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