金管會准彰銀開辦財管2.0 開搶億元級高資產商機

金管會今年3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，銀行看好高資產管理商機紛紛申請開辦。金管會今天宣布，同意彰化銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，這是第20家獲准搶進億元級高資產商機的銀行。

金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並在今年3月3日修正本辦法部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目的分階段放寬。

金管會表示，彰銀已就辦理此業務的人才培育、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統提出具體規畫，並建立高資產業務責任地圖與問責機制，強化董事會督導管理責任，並持續落實公平待客與公司治理。

金管會持續關注業務發展情形，透過法規鬆綁及導入監理措施，鼓勵金融機構持續提升財富管理人才及系統投資，促進台灣財富管理業務發展及銀行的國際競爭力，提升台灣在亞洲資產管理市場的地位。

金管會目前已核准20家銀行辦理財管2.0業務，包括中信銀行、兆豐銀行、上海商銀、國泰世華銀行、一銀、合庫銀、瑞銀台北分行、玉山銀行、台北富邦銀行、元大銀行、華南銀行、滙豐（台灣）銀行、渣打銀行、台新銀、星展銀、永豐銀、法商法國巴黎銀行台北分行、凱基銀行、聯邦銀行與彰化銀行。