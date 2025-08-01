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台暫時性關稅20% 金管會：持續注意金融市場變化

中央社／ 台北1日電
美國白宮公布台灣對等關稅暫時為20%，政府強調非最終目標，後續談判爭取更有利稅率，台股今天終場下跌108.14點。記者陳正興／攝影
美國白宮公布台灣對等關稅暫時為20%，政府強調非最終目標，後續談判爭取更有利稅率，台股今天終場下跌108.14點。記者陳正興／攝影

美國白宮公布台灣對等關稅暫時為20%，政府強調非最終目標，後續談判爭取更有利稅率，台股今天終場下跌108.14點。金管會今天表示，將持續密切注意國際情勢與金融市場變化。

台股今天開低，早盤一度下跌374點，之後跌幅收斂、走勢震盪，金融和中小型股翻紅，終場下跌108.14點，收23434.38點。金管會今天表示，台股今天跌幅0.46%，成交量3923.26億元，同時段日本跌0.63%，韓國跌3.58%，香港跌0.7%，新加坡跌0.29%，上海跌0.43%。

金管會指出，今年截至6月底本益比約17.78倍，現金殖利率達2.96%（加計股票股利為3.05%），國內上市櫃公司2024年度稅前淨利約5.08兆元，年成長36.80%；今年截至6月底止，營收合計22.85兆元，較去年同期成長13.75%，創下歷年同期最高。

台股 金管會

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