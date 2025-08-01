富邦人壽首推高資產 與國際客戶專屬保單

政府成立「亞洲資產管理中心」成為高資產客群的財富樞紐，富邦人壽首次推出3張專為高資產與國際客戶量身打造的壽險商品，包括2張專供高資產客戶投保的亞洲資產管理中心專屬商品「尊榮紅富外幣分紅終身壽險」與「富美鴻運外幣利率變動型終身壽險」、1張針對境外人士投保的OIU(國際保險業務)專屬商品：「(國際)富美環球利率變動型終身壽險」，滿足高資產與境外客戶對財富累積、世代傳承及資產配置的多元需求。

近年來全球政經局勢變動頻繁，高資產族群更趨重視資產的分散風險與靈活配置。根據金管會統計，截至5月底，台灣高資產客戶人數已突破1.4萬人，較兩年前成長超過6成，富邦人壽掌握趨勢，首推「尊榮紅富」、「富美鴻運」、「富美環球」3張高保障壽險商品，結合保障、資產配置與國際市場接軌。

財富管理方面，「尊榮紅富」、「富美鴻運」為亞洲資產管理中心專屬商品，僅限高資產客戶投保。其中，「尊榮紅富」為分紅保單，具有二大優勢：1.紅利回饋機制：有機會分享年度保單紅利與終期紅利、2.高保障：以50歲男性投保保額37萬美元，躉繳，第6~50保單年度的壽險保障最高為實繳保費約2.9~5.1倍；「富美鴻運」為利率變動型保單，具有二大特色：1.宣告利率機制：有機會隨市場利率上升額外增加增值回饋分享金、2.有機會放大資產：以50歲男性投保保額30萬美元，躉繳為例，第4~50保單年度的壽險保障為實繳保費約2.8~3.5倍。

在國際保險方面，「富美環球」為OIU商品，專供持有外國護照且在台無住所個人投保，屬於利率變動型壽險，具有二大特性：1.增值回饋分享金機制：有機會享有增值回饋分享金轉增購保額提高保障、2.長期累積資產：以50歲男性投保保額30萬美元，躉繳為例，第4~50保單年度的壽險保障為實繳保費約2.8~3.5倍。

富邦人壽說明，以上商品具備四大共同特點：1.美元計價：因應旅遊、教育、退休等外幣資金需求、2.高額保障：兼具長期壽險保障與資產成長機會、3.短期繳費：提供躉繳或2年繳費，保障終身、4.彈性設計：商品不受死亡給付對保單價值準備金最低比率規範，提高保單配置靈活度。此次推出結合高保障、分紅機制、利率變動優勢的三張高資產與境外客戶專屬保單，開創壽險與銀行共同推動資產管理的新模式。