慶台新新光合併 台新銀挺中小企業主快閃優利2.77%

台新金控（2887）與新光金控於7月24日正式合併，台新新光金控祭出多項優惠，其中台新銀行飛速貸推出快閃前三期利率2.77%的活動，呼應合併標語「台新新光金控 認真同行」，力挺每位認真的中小企業主在事業中發光發熱。

根據經濟部統計，中小企業占全台企業總數超過98%，足見其為台灣經濟活動的根基。然而，中小企業取得資金往往受限於營收規模、資產結構與信用條件，又因缺乏財會人力資源，對繁複的融資流程感到陌生又吃力。台新銀行傾聽企業主聲音，於2019年推出FAST飛速貸，強調「營收小門檻、額度大滿足」，只要年營收達40萬且成立滿1年即可申請，最高額度可達3,000萬。

企業主透過活動網頁1分鐘即可完成申請，文件備齊最快4小時核准、1個工作天撥款，台新銀行提供便捷彈性的資金支援，協助中小企業加速營運布局。

台新銀行致力於落實普惠金融，連續13年榮獲經濟部「信保金質獎」，多次獲頒「促進政策推動獎」，在信用保證貸款推動與中小企業資金支持上表現卓著，並持續為不同產業型態量身設計配套，適用於批發零售、製造、餐飲、電商、新創、加盟連鎖等多元場景，無論是企業擴點、設備升級、人力擴編或系統轉型，台新飛速貸皆提供彈性且專業的資金支持。

此外，為回應市場多元需求，台新銀行亦推出「少年董專案」協助40歲以下青年業主，以及「飛雁貸」支持女性創業族群，讓更多中小企業主可於不同階段獲得適切資金協助。

台新銀行表示，本次企業貸款限時優惠不僅是慶祝台新新光金控合併的賀禮，更象徵新金控以行動落實「企業為本」的核心價值。未來將持續整合集團資源、拓展數位金融布局、導入更多智能化技術與產品創新，持續打造中小企業資金配置的最佳平台，與企業主共創永續成長的金融生態。本次限時優惠即日起至2025年8月31日截止，企業主可透過活動網頁線上申請。