台新新光金首波新產品亮相「台新Richart卡」一卡7刷、享最高3.8%回饋

台新新光金控於24日正式完成合併程序，首波新產品「台新Richart卡」於1日搶先亮相。台新銀行打造全新信用卡，以數位銀行品牌識別設計，不僅象徵數位金融與支付服務全面整合，一卡7刷享最高3.8%回饋，更進一步回應客戶對彈性、整合式金融體驗的期待，全面支持台新新光金控全客群的多元需求。

「台新Richart卡」將自2025年9月1日起開放使用，屆時台新信用卡「自由選3.0」權益也將同步上線。「台新Richart卡」整合過去熱門產品，包括@GoGo、FlyGo、玫瑰Giving、太陽/玫瑰卡（切換刷）等卡別優勢，一卡支援七大回饋方案，涵蓋上萬家加碼商戶，更納入「保費消費」回饋項目，提供1.3%回饋且免登錄，有效因應合併後新光人壽保戶的支付需求。台新銀表示，此次卡片權益整合是對用戶需求的具體回應，簡化過往需申辦多張卡片以搭配不同通路的困擾，實現「一卡多用」的便捷體驗。

不僅權益翻新，此次「台新Richart卡」亦於卡名、卡面推出新世代設計。卡名採自台新銀廣受好評數位銀行，卡面搭載全新Richart LOGO設計，象徵全新世代數位經營主軸－信用卡與數位銀行服務深度整合。未持台新銀行帳戶卡友可加開Richart帳戶設定自動扣繳信用卡款，可享回饋率最高3.8%，並搭配Richart Life APP，享受台新支付、點數及數位銀行全方位服務。此次新卡僅是台新數位品牌革新的第一步，迎接台新新光成立時刻，展現Richart為台新銀行數位創新代名詞，目標成為全客群都值得信賴的「智慧好夥伴」。

台新表示，為歡慶台新新光金控成立，8月15日起申辦太陽卡/玫瑰卡(切換刷)可搶先獲得「台新Richart卡」新卡面！此外，即日起推出「83玫瑰節活動」，台新持卡人於活動期間可享20大商戶最高83折優惠，消費達檻再抽國泰航空機票萬元折抵金；8月31日前新戶透過指定連結申辦太陽卡/玫瑰卡(切換刷)，並於LINE Pay、全支付、街口支付、台新Pay綁定及保費消費，最高可再享8.3%回饋。