李鎮宇預期：聯準會降息可能超過4碼 匯率明年中之後才是重點

台新金控首席經濟學家李鎮宇今日形容，2025年會是「很像空頭的多頭」，更指出，今年每次爆擊都是股市的買點，他認為不論美股或台股，下半年都還有機會持續創新高；對於匯率，他強調，今年的匯率不會是重點，下半年的匯率會在28.5至30之間。

他也分析，今年的匯率都會是「事件型」驅動，明年到年中之後才會是重點，尤其要小心聯準會和美國總統川普的關係，至於聯準會降息，李鎮宇預期，聯準會主席鮑爾在面臨壓力下，9月可能會是第一次降息。

李鎮宇指出，亞洲貨幣的定錨點會是人民幣，但由於中美貿易談判一直延，因此人民幣不會先表態，此時，台幣變動就會跟韓元及日圓貼近。他也強調，匯率和關稅稅率不能加在一起比較，因為匯率已開始回貶，今日盤中亦已貶破回到30元。

李鎮宇分析，當匯率確定，價格改變之後，產業就會做別的調整，對於下半年，他看好科技股、AI產業、軍事相關產業後續漲幅都還有一定的可期待空間；而對於美國的降息，他認為，由於明年鮑爾卸任，川普指派新的人選的同時，川普也就等同真正的聯準會主席，新主席為了讓川普信任，又要讓市場相信必要時不會聽川普的，這很難，因此，市場預期明年降4碼（1碼是0.25個百分點），但李鎮宇認為，「一定會比降4碼更高！」

李鎮宇分析，倘若新的主席會在川普和貨幣政策專業之間取得平衡的話，屆時，整條殖利率曲線就會下來，這時明年就會是債市的多頭，但倘若聯準會主席的公信力令市場失望，則長天期利率就不會下來很多，因此，他建議投資人買短天期利率的債券最保險。

過去所謂廣場協議，影響日本經濟失落30年，李鎮宇認為，其實是在日本資產的錯配，並非匯率本身；他進而指出，廣場協議在1985簽完之後，1991年日本泡沫破掉中間相隔6年之久，所以匯率並非直接原因，仍和日本的資產配置大量去買洛克斐勒中心等海外不動產有關。包括日股在1985年至1989年12月，日經指數在升值之下，還漲3倍，因此匯率升值不見得是壞事。