群益全球投資王交易競賽開跑 「美股智慧單」掌握行情投資不漏接

隨著海外投資市場日益熱絡，透過國內券商複委託投資海外市場，備受投資人青睞。看準廣大投資人的需求，群益金鼎證券打造最新複委託優惠活動「群益全球投資王」，結合手續費優惠、開戶下單獎勵與美股交易競賽高額獎金；並搭載最新推出之「美股智慧單」功能，為投資人打造前所未有的全球化投資體驗。

即日起推出的「群益全球投資王」複委託優惠活動，搭配美股即時行情服務及手續費率優惠作為投資大禮包，滿足大眾對全球資產配置的需求。此活動包含新朋友開戶、複委託首次下單等多樣化任務；完成送全家數位商品卡200元。

再者，群益金鼎證券今年首創美股版交易競賽「美股股王就是你」，這次競賽採雙賽道制，依照參賽者的獲利和交易金額排行分成「獲利王」與「交易王」，計算月冠軍與總冠軍，並於活動結束後頒發百萬獎金與精美獎盃進行表揚。此外，群益證將於每周揭露上一周前10大獲利個股，一探究竟股王們的獲利組合，熱愛挑戰績效的投資人絕不能錯過。

群益金鼎證券身為國內獨立券商龍頭，除了持續推動台股經紀業務，同時致力拓展複委託海外市場。憑藉專業團隊資源，舉辦投資論壇提供海外股市訊息與投資建議。近年來也積極推出多項投資工具，比如近期新推出的美股「長效觸價單」與「觸價單」功能，讓投資人不用熬夜盯盤，也能掌握投資機會，一推出即受到客戶佳評不斷。趁勢追擊，群益美股「蛛網交易系統」即將問世，屆時勢必造成另一波市場迴響。

群益美股交易競賽「美股股王就是你」即日起開放報名，凡年滿18歲擁有群益複委託帳戶者即可線上報名參加。歡迎各方交易好手踴躍報名一較高下，爭奪美股股王寶座。報名連結請洽「群益全球投資王」活動網站：https://capital6005.com/vXltG