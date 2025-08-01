新任產險公會理事長一如預期 國泰產總經理陳萬祥接任

新任產險公會理事長一如預期，由國泰產總經理陳萬祥接任。陳萬样表示，產險公會是一個溝通平台，我們會積極與所有利害關係人溝通，持續優化產險業的經營環境，以期提升產險業的永續發展。展望未來，希望我們產險同業團結和諧，共同發揮保險的意義與功能，持續重視公平待客原則，展現產險業對社會的價值與貢獻。

首先我要向所有同業先進致上最高的敬意，感謝會員代表及理監事們的信任與支持，讓個人有這個機會為大家服務。

陳萬祥表示，感謝李名譽理事長松季先生這6年領導產險業和諧發展，特別是帶領我們大家渡過前所未見的難關，6年理事長的巨大貢獻是大家有目共睹，個人再次向李名譽理事長表達最高的敬意。

陳萬祥指出， 對於未來公會的工作，我與新任秘書長謝往都先生，我們2人都是新手上路，我們會秉持 「借人之智、完善自己、服務他人，精益求精」，希望各級長官、會員同業繼續給予督促和指導，讓公會在既有優良的基礎上持續拓展會務、服務同業。