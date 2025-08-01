快訊

台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

彭金隆：鼓勵產險業數位與綠色轉型 將修改《創新實驗條例》

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

金管會主委彭金隆今天出席產險公會理事長改選大會，彭金隆強調，產險業需積極推動數位轉型與綠色轉型，並配合政策打造亞洲資產管理中心，提升產業競爭力與社會信任。未來金管會將召開公聽會推動法規修法，並要求各業務局設立創新KPI，促進產險業續進步。

彭金隆肯定卸任理事長李松季身兼多職（如地震基金董事長、寶發代理董事長、金總代理理事長、產險工會理事長）的辛勞與貢獻，強調其協助產業發展及代表業界發聲，並提及理事長因身兼多職而希望卸任，獲得金管會承諾「指日可待」。同時，表達對新任理事長的期待，期許產業持續進步，並恭喜卸任者卸下重擔。

彭金隆表示，臺灣產險市場規模從卸任理事長接任時的約1700億元，成長至去年底的2700億元，且預計「今年」將突破3000億元。此成長被視為產險業「非常不容易」且「意義重大」的成就，顯示業務規模顯著擴大，產業潛力持續提升。

彭金隆表示，金管會鼓勵產險業積極投入保險科技與數位應用，產險業因保險期間短、場景活潑且試驗風險低，在數位應用上具備先驅優勢。金管會將提供助力，透過大幅放寬業務示範申請，並修改《創新實驗條例》將示範正式納入法律，以提高其位階並擴大創新空間。

產險 金管會 董事長

延伸閱讀

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

前副閣揆邱正雄告別式 8月23日於北市靈糧堂舉行

亞資中心再升級 金管會彭金隆定調三大主軸、四大底線

「金管會負責點火」亞資中心高雄特區今揭牌 彭金隆盼業者把火燒旺

相關新聞

新台幣午盤貶8.9分　暫收30.005元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.005元，貶8.9分，成交金額8.23億美元

群益全球投資王交易競賽開跑 「美股智慧單」掌握行情投資不漏接

隨著海外投資市場日益熱絡，透過國內券商複委託投資海外市場，備受投資人青睞。看準廣大投資人的需求，群益金鼎證券打造最新複委...

元大金控捐款2千萬元 協助中南部受災戶重建家園

丹娜絲颱風及西南氣流重創中南部地區，元大金控（2885）7月31日宣布捐助新台幣2,000萬元予衛福部轄下賑災基金會捐款...

新任產險公會理事長一如預期 國泰產總經理陳萬祥接任

新任產險公會理事長一如預期，由國泰產總經理陳萬祥接任。陳萬样表示，產險公會是一個溝通平台，我們會積極與所有利害關係人溝通...

彭金隆：鼓勵產險業數位與綠色轉型 將修改《創新實驗條例》

金管會主委彭金隆今天出席產險公會理事長改選大會，彭金隆強調，產險業需積極推動數位轉型與綠色轉型，並配合政策打造亞洲資產管...

證券商公會、期貨公會及投信投顧公會 共同捐款200萬元賑災

丹娜絲颱風重創台灣中南部，造成多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，金管會轄下證券商公會、期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。