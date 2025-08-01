彭金隆：鼓勵產險業數位與綠色轉型 將修改《創新實驗條例》

金管會主委彭金隆今天出席產險公會理事長改選大會，彭金隆強調，產險業需積極推動數位轉型與綠色轉型，並配合政策打造亞洲資產管理中心，提升產業競爭力與社會信任。未來金管會將召開公聽會推動法規修法，並要求各業務局設立創新KPI，促進產險業續進步。

彭金隆肯定卸任理事長李松季身兼多職（如地震基金董事長、寶發代理董事長、金總代理理事長、產險工會理事長）的辛勞與貢獻，強調其協助產業發展及代表業界發聲，並提及理事長因身兼多職而希望卸任，獲得金管會承諾「指日可待」。同時，表達對新任理事長的期待，期許產業持續進步，並恭喜卸任者卸下重擔。

彭金隆表示，臺灣產險市場規模從卸任理事長接任時的約1700億元，成長至去年底的2700億元，且預計「今年」將突破3000億元。此成長被視為產險業「非常不容易」且「意義重大」的成就，顯示業務規模顯著擴大，產業潛力持續提升。

彭金隆表示，金管會鼓勵產險業積極投入保險科技與數位應用，產險業因保險期間短、場景活潑且試驗風險低，在數位應用上具備先驅優勢。金管會將提供助力，透過大幅放寬業務示範申請，並修改《創新實驗條例》將示範正式納入法律，以提高其位階並擴大創新空間。