產險公會改選李松季卸任感性回顧 年保費收入六年衝上3000億元
產險公會於8月1日進行第十屆理事長改選，產險公會現任理事長李松季致詞時同時回顧三年來重大工作績效。李松季表示，「對於產險業年保費收入將達到3000億元的里程碑感到欣慰。回顧過去，產業在1949年至2019年（70年間）累積了1700億元的保費，而在我接任後的六年內，年保費收入將接近3000億元，這突顯了「人和」的重要性及團隊共同努力的成果。」
李松季表示，「感謝主管機關，尤其是彭主委，在防疫保單風暴等困難時期給予的關鍵支持與鼓勵。這些溫暖的舉動，如一則關懷的訊息或一通親自的恭賀電話，都成為我在高壓環境下重要的精神支柱。」
李松季也感謝工會同事的長期支持，特別是服務三十年並即將一同卸任的沙秘書長，此外，李松季也對常務理監事、所有理監事、會員代表，以及包括12位文任主委在內的所有協助者表達了誠摯的謝意。
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