關稅稅率不確定性暫消 台幣匯價歷時近2個月今重返30大關

關稅稅率不確定性暫時消除，新台幣匯率今日不但繼續「連七貶」，早盤已貶回30元大關，盤中最低貶至30.044，貶值1.28角。這也是從今年6月5日以來，台幣匯價再度看到30字頭，匯銀圈認為，台幣今日應該會以30以上的價位作收。

美國總統川普宣布美國對台灣的關稅稅率為20%，雖然仍讓市場失望，但至少不確定性已消除，尤其對因應平衡美台貿易逆差而得繼續升值的壓力可說緩解，因此台幣早盤不但繼續貶值，還重貶1.28角。匯銀人士表示，美元走強也是另一股助力，最近匯市的主場都掌握在外資的手中，雖然近幾日外資都買超台股，但時值股利發放旺季，外資匯出的股利金額仍高於買超台股的金額，因此台幣連六貶。

至於出口商已轉為理性觀望，匯銀人士表示，台幣站回30元大關之際，雖有看到出口商出來拋匯的量，但還不會太大；此外，投信業者近幾日也有匯出資金，主要也和不少投資者在先前台幣在29.5左右的價位開始布局更多美債及美股基金的投資有關，這些都是助貶台幣的力道。