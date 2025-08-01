關税衝擊 新台幣早盤見30元
美國白宮公布台灣對等關稅達20％，雖較4月32％，大幅下滑12個百分點，不過與鄰近貿易競爭國日本及韓國15％，相對偏高，使得今早新台幣匯率大幅走貶，開低走低，開盤不到半小時，就貶破30元大關，一度來到30.022元，貶值逾1角。
匯銀表示，近期美元相當強勢，目前市場預期新台幣升值的氣氛已轉淡，若外資持續匯出，未來恐貶回30元整數關卡。美元指數受美國經濟數據強勁支撐，昨天升抵100，美國第2季GDP達3%，大幅優於市場預期，7月ADP非農就業人數新增10.4萬人，亦高於市場預期的7.5萬人。在美元強勢，以及台股進入除息旺季，外資領了股息匯出機率高，短線台幣貶值壓力大。
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