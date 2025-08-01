快訊

準「白鹿颱風」上午8時生成！曝最新路徑 恐引進更強的西南氣流

台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

合庫銀插旗東北亞！獲日本金融廳核准設立東京分行

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為拓展亞太金融版圖，強化區域市場布局合庫金控（5880）旗下合庫銀行東京分行於7月31日獲日本金融廳核准設立，預計於2025年第4季正式開業營運，這是該行在日本設立的首家分行，亦為其在海外的第27個據點，標誌著該行進軍日本市場的重要里程碑。

合庫銀行表示，日本做為全球重要國際金融中心，擁有眾多知名商社及企業，亦是主要籌資市場，東京分行將擔任該行深耕東北亞重要關鍵樞紐，並因應全球供應鏈區域化趨勢，跟隨台商投資腳步掌握日本再起商機，協助企業在當地建立穩健的金融基礎。

合庫銀行海外據點橫跨歐、美、亞、澳四大洲，且持續增設營業據點以完整全球布局，該行秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」策略方針，就近提供台商客戶金融服務，並藉由其專業經驗支持在地企業成長，為在地客戶提供專業且穩健的金融服務。

日本 布局 合庫金

延伸閱讀

投資美國獲利歸屬 投資文字遊戲 各自解讀

日本歌手接力來台　CreepHyp盼與台灣音樂人合作

足球／技壓傳統勁旅北門 日本冠軍大津高中展現實力

U12世界盃／日本橋本翔太朗完封韓國 複賽奪勝

相關新聞

關税衝擊 新台幣早盤見30元

美國白宮公布台灣對等關稅達20％，雖較4月32％，大幅下滑12個百分點，不過與鄰近貿易競爭國日本及韓國15％，相對偏高，...

合庫銀插旗東北亞！獲日本金融廳核准設立東京分行

為拓展亞太金融版圖，強化區域市場布局，合庫金控（5880）旗下合庫銀行東京分行於7月31日獲日本金融廳核准設立，預計於2...

台股熱！永豐金證自研因子到位 全智動核心技術進化

台股熱，國內量化交易龍頭券商永豐金證券助攻投資人前進股海！宣布「全智動金融商品配置管理平台」核心技術再進化，自製開發的「...

兆豐金董座 分析穩定幣

美國通過穩定幣法案，使穩定幣成為熱話題，兆豐金控董事長董瑞斌昨（31）日指出，其實就穩定幣的機制與本質來看，台灣早在20...

一銀做公益 辦音樂饗宴

第一銀行文教基金會長期深耕本土音樂與藝術文化，今年延續高雄場音樂會的熱烈回響，7月30日於台北國際會議中心舉辦「璀璨時光...

壽險業海外資產規模 6月回升到20.5兆元

中央銀行最新公布的6月金融業資產統計資料顯示，國內壽險公司在新台幣回穩後，國外資產規模出現小幅回升；但外國及大陸銀行在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。