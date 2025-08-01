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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

台幣走弱 單日貶1.97角 出口商：央行保底成功

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

台美對等關稅即將翻牌，新台幣匯價昨（31）日持續走弱，盤中一度狂貶2.35角，終場貶勢收斂，但仍貶值1.97角，收在29.916元，逼近30元整數關卡，為一個半月最低價，連六貶。累計7月全月貶值1.4分，貶幅0.04％。

新台幣強貶，讓出口商喜出望外，興奮喊「央爸月底匯率保底成功」，7月底收盤匯價，與6月底29.902元已相差無幾。7月在最後的六個交易日中，新台幣合計貶值5.54角，貶幅1.85%。

昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

匯銀指出，昨天主要是外資交易盤，外資持續雙向操作，上午匯出、下午匯入，上午盤最低匯價29.954元，主因為外資敲進美元匯出，一度貶值2.35角；下午盤外資反手賣出美元匯入，加上7月底出口商並未積極拋匯，使新台幣的貶幅縮小至2角之內。

新台幣7月大幅震盪，一度強勁升值至28.8元，之後持續回貶，全月以小貶做收。

匯銀表示，近期美元相當強勢，目前市場預期新台幣升值的氣氛已轉淡，若外資持續匯出，未來恐貶回30元整數關卡。美元指數受美國經濟數據強勁支撐，昨天升抵100，美國第2季GDP達3%，大幅優於市場預期，7月ADP非農就業人數新增10.4萬人，亦高於市場預期的7.5萬人。

匯銀表示，目前1個月的NDF（無本金交割遠期外匯）折價已縮小到60點左右，比先前100點至200點明顯收縮，顯示出市場對升值預期已經退燒。

根據央行統計，昨日美元大漲0.86%，最弱亞幣為日圓，單日貶值0.9%，新台幣貶值0.66%次之，韓元貶值0.58%，星元貶值0.54%，人民幣貶值0.14%；歐元則貶值0.91%。

日圓雖然貶幅最大，但日本銀行昨日宣布，維持基準利率在0.5%不變，並上調今年度通膨預測至2.7%。日銀行長植田和男表示，物價與薪資正形成上升循環，儘管目前尚未急劇加速，但日銀將持續觀察這一趨勢。匯銀認為，多項跡象顯示，日銀正逐步邁向下一次升息。

外資 新台幣

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