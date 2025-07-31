颱風豪雨致中南部災情 金融業捐款逾2.09億元

丹娜絲颱風重創台灣中南部造成重大災情，金融業紛紛捐款賑災，金管會統計顯示，金融業包括金控、銀行、保險、證券、投信以及相關公會與周邊單位，總計捐款金額達新台幣2億986多萬元。

丹娜絲颱風重創台灣中南部造成重大災情，近日西南氣流帶來的強降雨，更讓許多當地民眾苦不堪言，生活陷入困境。

金管會主秘林志吉在例行記者會上表示，感謝金融業紛紛以個別名義捐款，有些是以金控名義捐款，有些則是子公司個別捐款；金管會統計，目前金控捐贈1億1590萬元，國銀合計5610萬元，保險業加壽險公會等共575萬元，證券跟投信等公會411.5萬元，證券周邊單位共2800萬元。

中信金表示，捐款2000萬元給南部縣市，專款專用在地方政府推動的災害援助、緊急醫療、安置及重建事宜。中信銀提供「家庭急難貸款服務」，凡與銀行往來任一金融商品（如存款、信用卡、保險、基金、貸款等）的客戶，在急難事件發生後3個月內出具相關災損證明，就可提出貸款申請。

凱基金控今天宣布，集團將捐贈新台幣2000萬元，透過旗下「財團法人凱基社會福利慈善基金會」與集團志工人員，提供多面向的關懷與急難救助。凱基人壽第一時間啟動保戶關懷機制，推出5大紓困措施，包括快速理賠、住院預付金、保費緩繳、保服優惠以及旅平險彈性調整，確保受災民眾能獲得即時安心的保險支援。

元大金控今天也宣布捐助2000萬元給衛福部轄下賑災基金會捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及後續復原重建等項目，以實際行動為災區盡一份心力，展現企業的韌性與團結力量。元大金表示，災後立即啟動緊急應變機制及關懷顧客專案。

南山人壽與南山產物今天宣布透過南山人壽慈善基金會捐款600萬元到衛福部賑災專戶。在丹娜絲颱風逼近台灣時，南山人壽、南山產物第一時間即啟動保戶服務關懷措施，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠、以及住院關懷預付保險金等。

將來銀行為協助受災民眾度過難關，8月起凡設籍台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東地區的淹水受災戶，可申請免綁約的3年期低利信貸，每人貸款額度最高20萬元，享一段式利率1.88%且免收開辦費，申貸期間至8月底止。