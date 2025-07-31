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央行上季理監事會議摘要 聚焦中小建商財務體質

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（31）日公布2025年第2季理監事會貨幣政策議事錄摘要，有理事提醒，須留意部分中小型建商因財務結構脆弱，恐在景氣反轉時陷入經營困境，央行應備妥應變方案，以防金融體系風險擴大。

根據央行公布的議事錄摘要，顯示理事們對選擇性信用管制措施的討論相當熱烈。 針對近來社會關注的「爛尾樓」議題，部分理事也指出，個別媒體報導可能誇大個案狀況，誤導社會大眾誤以為爛尾樓是央行信用管制造成的不良後果。理事建議，央行應主動澄清誤解，維護政策公信力。

此外，有理事建議，對於房價仍持續上升的特定區域，應加強追蹤重大建設對當地房價的影響，並研議更精準的區域性管控措施。另有理事表示，過去民眾普遍看漲房市，加上建商不實行銷，使市場一度過熱，所幸經過多輪信用管制，房價預期已趨穩，顯示政策確有成效。

多數理事肯定自去年9月實施第七波選擇性信用管制以來，對抑制房市過熱產生實質效果，包括全體銀行新承作住宅貸款金額、購屋貸款餘額持續下降，房市過熱情緒也逐步緩解。

儘管部分指標顯示房市降溫，但多位理事仍主張現階段不宜放寬信用管制措施，並指出房地產貸款集中度仍處高檔，應持續觀察政策執行成效。

信用 財務 爛尾樓

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