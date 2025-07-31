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預售交屋變豪宅...房貸成數被砍 官方找解方

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

預售屋因房價上漲，交屋後成為豪宅，導致房貸條件變嚴，昨（31）日引發立委關注。金管會主委彭金隆承諾，會請銀行局討論如何解決民眾困境。銀行業透露，目前以中南部預售屋在分戶貸款後，因為房價上漲，而出現差額較多見。

財委會立委李彥秀昨天說，因房價上漲，使民眾之前買的預售屋，結果到交屋後，因房價上揚碰觸到豪宅條款，導致貸款成數被砍，彭金隆說，因房子興建期很長，會請銀行局討論如何解決民眾困境。

會後銀行局長童政彰說，金管會會先去了解是個案，還是通案問題，一般來說，銀行辦理授信需有信賴保護原則，需履行與當初和客戶訂定的契約內容。

但因「情勢變更」，例如因房價上漲牴觸到豪宅條款，契約不能牴觸法規情況下，基於保護客戶立場要跟客戶說，碰到央行豪宅條款要如何協助，如一部分改為信貸等做處理。

銀行主管坦言，目前以中南部的預售屋進行分戶貸款後，出現「差額」的情形最多。實務上，目前差額多是10萬到百萬元左右，大多是與客戶溝通，由客戶自行吸收，因為能購買逼近豪宅水準房子的客戶，通常財力較為雄厚。

客戶 房子 彭金隆

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