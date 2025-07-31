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央行無預警穩住台幣 壽險業者白砸大錢避險

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

被強勢新台幣搞怕了，6月壽險業寧可砸大錢，大幅拉高避險比率到67%，來到今年新高，月增3個百分點，但最終卻因為央行無預警拉尾盤，穩住台幣，等於讓壽險業白砸大錢避險。

根據金管會統計，6月台幣僅小升0.1%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，僅出現373億元兌換損失。

但業者被強台幣搞怕了，大舉拉升避險比例到67%，同時因NDF（無本金交割遠期外匯）仍有6%年化成本，使業者被迫付出了280億元今年新高的避險工具成本。

此外，責準金釋出轉入外匯準備金，是為減項（指提存數），使6月淨匯兌損失被放大到2,582億元。

業者表示，因6月有約2,100億元責準金釋出轉入外價金，若剔除這塊影響數，實際提存數很小，這塊因會計項目變動，應視為一次性因素。

避險 台幣 外匯

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