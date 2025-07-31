金控敵意併購 金管會擬鬆綁 產學界聚焦四大議題

金控敵意併購修法引發熱議。金管會昨（31）日召開業者與學者公聽會，對「金控轉投資辦法」修法草案，聚焦四大議題，一、首次投資門檻是否拉高到25%，二、公開收購「全現金」要求，三、未核准前可免於做重訊公告，四、投資方是否需取得被併方董事會不反對決議。

據了解，會中產學界對第三和第四項點都有共識，金管會未核准公開收購前，投資方將可免做重訊公告，第四點條文也將調整。全案將在9月1日拍定。

依金管會原預告修法版本，公開收購須取得三擇一條件，包括被併購方董事會不反對、可取得過半控制性股權、或提出合理說明。但與會學者指出，董事會不易出具「不反對意見」，也恐涉董事忠實義務與法律風險，至今也無先例。

金管會官員釋出鬆綁訊息，官員坦言「合理說明」範圍過於模糊，將朝向鬆綁方向討論。

會中討論共識方向是，將聚焦財務規劃、資本能力，例如公開收購的財務計畫可行性。至於「不反對條款」應會刪除。

其他三項議題方面，一、門檻是否調至25%：目前草案將金控首次投資比例從10%調高至25%，以對應《金控法》對控制性持股的規定。但與會學者建議，可考慮改為20%，避免觸及合併報表義務。金管會強調，若持股達25%，依法即須編列報表，目的在落實經營責任。

二、是否強制全現金：新規要求25%內公開收購須以現金完成，引發討論。部分學者認為國際間少見類似規定，應由市場自由決定；但多數業者回應，實務上全現金收購無執行困難，也有部分學者支持全現金有助交易穩定。

三、是否須預先公告重訊：依《證交法》第36條，涉及股東權益應公告重大訊息。但與會者一致認為，公開收購若未獲金管會核准前即公告，將擾亂市場，建議改為獲准後再發公告。金管會表示認同此方向，有助簡化程序與維護市場秩序。

主委彭金隆重申，金控整併應以穩定與綜效為導向，不應為併而併，也無須仰賴敵意收購處理公司治理問題。