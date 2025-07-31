壽險業6月大賺652億 外準金飆增2,147億

金管會政策紅利挹注，壽險半年報大翻身。據金管會昨（31）日公布統計，壽險業6月單月大賺652億元，一舉終結連兩個月虧損，同時改寫11個月新高，淨值止跌回升到2.2兆元，外匯準備金也暴漲到2,335億元，月增2,147億元，刷新史上最大月增額紀錄。

6月壽險業三大數字「起死回生」，全靠金管會放寬責準金提存所釋出的政策紅利。據業者公告，九家壽險業共釋出2,164億元責準金，其中約兩成、523億元直接挹注6月獲利，另八成則轉入外匯準備金水庫。

壽險業近期獲利與淨值 圖／經濟日報提供

換言之，6月壽險業大賺652億元中，約八成來自責準金回沖，穩定了財報波動，另兩成才是仰賴實現資本利得及認列現金股息收入挹注。

據數據顯示，6月壽險國外投資已轉虧為盈366億元，顯示匯損衝擊大降，同時部分業者也趁機賣美股、債，實現資本利得補獲利。

6月外匯準備金水庫暴漲背後，也幾乎全數來自責準金回沖貢獻，使水位重返3月台幣急升前的水準，有助抵禦未來匯率波動的風險。

一家壽險業者說，這波政策紅利，的確挽救了壽險半年報，隨7月至8月現金股息入帳高峰期將至，獲利動能可望延續到第3季。

但他也示警，第4季股債波動不確定性增加，新台幣又若持續升值，CS（換匯）和NDF（無本金遠期交割）避險工具成本大跳增，將逐步吞噬6月釋出的責準金「老本」，將影響2025年全年壽險潛在獲利能力、可分配盈餘空間。

金管會昨公布壽險業半年報，6月壽險業大賺652億元，累計前六月虧轉盈35億元。

保險局副局長蔡火炎說，6月大賺是業務承保損失、轉利益1,989億元，全數抵銷了淨投資損失和營業費用增加。