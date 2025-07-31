減數位落差 金管會發布數位金融服務包容性指引草案

金管會今天表示，參考國際監理機關與組織所作報告，草擬「數位金融服務包容性指引」草案，發布到公共政策網路參與平台「眾開講」徵詢外界意見，希望金融業提供服務時可以滿足年輕人、高齡者等不同族群需求，減少數位金融落差。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華在例行記者會上說明，金融包括實體跟數位金融服務，這次提出指引，是希望金融業提供服務時要兼顧任何族群，不管是年輕人、高齡者、身心障礙者、偏鄉地區等，滿足不同族群的需求。

胡則華舉例，如長者有可能使用金融APP時感覺字體太小、不太好用，未來科技發展愈加進步，希望數位金融服務不會讓任何人感覺「被剝奪」。

金管會指出，希望指引可作為數位金融服務提供者推動數位轉型與發展創新金融服務的重要參考，在追求效率與科技進步的同時，也能兼顧社會責任、減少數位金融落差，並充分回應包括數位金融弱勢族群等使用者的多元需求。

胡則華說明，指引為行政指導、鼓勵性質，作為引導數位金融服務提供者於實務執行時的參考，若未來金融相關法令或公會自律規範等參考本指引訂定相關規定，才具有強制力。指引透過「以人為本提供數位金融服務」、「促進公平性與可及性」、「監測評估與持續精進」等3大面向，說明訂定指引的目的、主要概念等。

另外，為增加金融業永續相關財務資訊的可比較性，金管會今天表示，規劃符合一定條件的金融控股公司、銀行及票券金融公司納入適用永續準則，修正「金融控股公司年報應行記載事項準則」、「銀行年報應行記載事項準則」、「票券金融公司年報應行記載事項準則」部分條文，後續將預告60天。

金管會銀行局主秘張嘉魁在例行記者會上表示，這次預告重點包括明定以專章揭露永續資訊，並經董事會通過，也明定揭露原則並提供過渡與比例彈性，明定申報時程與財務報告同步等。

張嘉魁說明規劃期程，全體14家金控2026年起適用，全體38家本國銀行則是分階段適用，像是上市上櫃（10家）或屬金控子公司的本國銀行（14家），2026年起適用，其餘非上市上櫃且非屬金控子公司的本國銀行（14家）在2027年起適用。