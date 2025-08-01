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台幣重貶1.97角 逼近30

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

台幣匯率昨天一路闖關，貶破廿九點八及廿九點九元關卡，終場收在廿九點九一六元，重貶一點九七角，台北及元太外匯經紀公司總成交量高達廿三點五○五億美元匯銀人士表示，關稅稅率不定，加上九月美國降息可能落空，市場看多美元，外資出現匯出力道。

昨天是七月最後一個交易日，匯銀主管表示，主要是認為美元有機會強彈一波，所以市場上不少進口商乘機買匯。匯市一開盤就湧現美元買盤，盤中台幣一度重貶逾兩角，終場貶幅略為收斂，以廿九點九一六作收，累計七月貶值一點四分、貶幅百分之○點○五，月線收黑，中止連三升。

匯銀主管分析，昨台幣大幅貶值，一大主因為聯準會利率鴿派意圖不明，使美元需求暢旺。當美元利率維持高檔且預期短期內不降，資金追求美元資產吸引力更強，加劇台幣資金流出。

此外，美元整體走強，短線來看，對台灣出口商也是利多，因此央行樂觀其成，並未過度進場調節，也讓出口商有機會在下午拋匯，稍稍降低這段時間台幣大幅升值帶來的影響。

台幣 美元 匯銀

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