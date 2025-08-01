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金控公開收購 金管會有意鬆綁
針對金控公司發動公開收購（敵意併購）的遊戲規則，金管會昨舉行公聽會，邀集十四家金控總經理出席。據指出，歷時兩個多小時的討論，金管會的修法版本大致定調三大重點，其中需要取得被併購方董事會「不反對」決議的規定應會拿掉，取而代之的是併購方必須提出完整的財務及籌資計畫、證明未來能取得過半股權或過半的董事會席次，以及如何能成功執行併購計畫等三點說明。
至於另外兩大重點，則包括金管會堅持第一階段採取「全現金」收購；另一方面，首次公開收購的門檻不可能回到百分之十，但是否從百分之廿五降至百分之廿，金管會保留討論空間，因與會學者說，若買到百分之廿五，在完成併購前就要編列合併報表，對此金管會官員會中已將該建議列入會議紀錄。
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