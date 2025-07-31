阻詐新技術 萬事達卡推出生物辨識機制取代OTP

萬事達卡今日宣布推出多項創新解決方案，其中，支付密鑰 (Mastercard Payment Passkeys)可說專門針對詐團以釣魚簡訊等方式盜取消費者的OTP一次性密碼予以攻破的創新機制。萬事達卡指出，這是根據業界共同標準推出的生物身份驗證技術，目前萬事達卡已針對旅遊、日本代購與生活零售等日常高消費平台，率先在台推出支付密鑰服務，攜手TapPay喬睿科技，即日起上線KKday、AsiaYo、PChome旗下子公司Bibian比比昂等平台的網頁版服務，家樂福則預計於九月底前上線。

目前萬事達卡支付密鑰服務已正式在台灣上線。萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，目前全球已有超過30%的萬事達卡交易採用代碼化技術進行資訊加密保護，有效提升交易核准率。萬事達卡與KKday、AsiaYo及Bibian比比昂、家樂福合作，宣告支付密鑰技術正式在台灣上線。透過生物辨識驗證取代OTP輸入，並採用代碼化技術保護消費者的卡號，不僅讓交易流程更快速，還能大幅降低資訊外洩風險。這項創新技術的導入，將為持卡人和商戶創造更便捷、安全且值得信任的支付環境。

萬事達卡推出的支付密鑰 (Mastercard Payment Passkeys) ，是以生物辨識取代OTP 加強支付安全。在萬事達卡所推出的支付密鑰機制之下，使用者可透過裝置設備所提供的身分驗證方式進行驗證，包括臉部辨識、指紋掃描或輸入 PIN 碼，取代一次性驗證碼 (OTP) ，更能確保交易過程既安全又便利，並結合代碼化技術 (Tokenization)，有效防止資料外洩與詐騙風險。對商戶而言，交易流程更安全順暢，亦有助於減少消費者中斷購買行為的可能性，因為消費者若採取otp驗證之後，很可能找不回原來購物的網頁，另外，otp密碼除了數字，現在還有前面的英文碼，消費者若要輸入則更不方便，因此，萬事達卡這套新的解決方案，對消費者來說，可因此享受更快速的網購結帳流程及更安全的支付體驗。

萬事達卡也計畫在2030年前全面結合代碼化技術 (Tokenization) 與生物辨識驗證 (Biometric Authentication) 以優化購物體驗，運用生物辨識取代OTP (One-Time Password)，為消費者打造無縫流暢且高度安全的支付服務。為實現此願景以及提供消費者、商業夥伴更全面的AI與加密貨幣應用，萬事達卡推出多項創新解決方案，除了支付密鑰 (Mastercard Payment Passkeys)之外，還包括了Mastercard Agent Pay、單一支付憑證 (Mastercard One Credential) 以及加密貨幣支付卡計畫 (Mastercard Crypto Card Program) 等，建構跨地域、跨Web 2與Web 3的全方位即時支付網絡，為消費者與商業夥伴打造更便捷、安全且值得信任的支付體驗。

而萬事達卡Agent Pay則是和AI運用有關。根據調查顯，58%的消費者已使用生成式AI工具取代傳統搜尋來獲得產品推薦，預期2025年AI 助理將能處理多達20%的電商工作，而萬事達卡Agent Pay將能讓AI 助理根據使用者指令自動完成從商品搜尋、推薦比較到下單完成支付的完整購物流程；對此萬事達卡說明，在這套方案之下，購物者不用去加入個別店面的APP，只要透過Agent下單，就可完成所有的購物流程。萬事達卡也舉例，例如消費者向AI 助理表達出國旅遊想法，並闡述行程地點、時間、人數等相關訊息後，AI 助理將會自動比較機票、住宿等資訊並提供旅遊行程建議，當消費者確定行程後，AI 助理就會自動訂購並完成支付，消費者無須再手動下單，實現真正的智慧化購物體驗。此外，萬事達卡Agent Pay更透過建立AI 助理註冊驗證機制、運用代碼化技術確保交易安全，為智慧化購物帶來安全、信任與透明的保障。