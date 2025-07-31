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金管會暫行措施 助攻壽險業6月全體獲利652億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會暫行措施助攻壽險業6月全體獲利652億，外價準備金更大幅吸納逾2千億匯損。圖／本報資料照片
金管會暫行措施助攻壽險業6月全體獲利652億，外價準備金更大幅吸納逾2千億匯損。圖／本報資料照片

金管會今日公布全體保險業者的6月底，亦即上半年損益情況，其中在金管會的暫行措施挹注之下，壽險業者上半年終於轉虧為盈，有35億元的獲利，其中光是6月因為金管會暫行措施准許10家壽險業者可將責任準備金以IFRS 17接軌新制的有利影響數為依據，提撥責準金至外價準備金或是直接入損益，因而使整體壽險業的6月單月獲利652億元。

而金管會除了責準金入損益表的暫行措施之外，金管會開放業者申請的外價準備金也大幅吸納匯損，根據統計數據顯示，到6月底，外價準備金只剩500億元，若和5月底相較，6月台幣大舉升值的結果，是把全體壽險業者的外價準備金足足吃掉2147億元，因此壽險業者原本會承受的匯損，至少超過2千億元。

而對於壽險業在上半年的投資損益，保險局副局長蔡火炎指出，壽險業在上半年的業務承保利益2848億元，但財務投資利益則減少4890億元，另外業務費用增加49億元。而壽險業的6月底的業主權益，即淨值為2兆2152億元，較113年同期減少4226億元或16.0%，不過若比起5月底，淨值大約回升1807億元。

蔡火炎也指出，目前全體保險業的平均避險比率為66.97%，今年6月底台幣匯價半年來升值幅度為9.63%，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為2335億元，較113年底增加139億元，而6月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動影響合計數為-5220億元，同期間壽險業國外投資淨利益，包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動為-1018億元，另外，國內投資則有2672億元，加上外價變動淨變動沖抵+500億元，合計2154億元。

倘若和5月比較，則6月單月壽險業若完全沒有避險，則再增加373億匯損，而避險工具則有218億元利益，至於換匯成本累計至6月底，整個上半年的換匯成本已達1520億元，光是6月又再增加280億元，至於外價準備金，光是6月單月就被吃掉了2147億元。

壽險業 金管會

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