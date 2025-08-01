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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

凱基壽挺爸爸 提供三類保險商品

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽籲三類型爸爸聰明保，善用美元利率變動型終身壽險商品完善家庭保障，「爸」氣相隨。凱基人壽／提供
凱基人壽籲三類型爸爸聰明保，善用美元利率變動型終身壽險商品完善家庭保障，「爸」氣相隨。凱基人壽／提供

父親節即將到來，凱基金控（2883）旗下凱基人壽建議，「新手爸爸」、「壯年爸爸」、「屆退爸爸」等三類型爸爸可考慮趁近期國際金融趨勢，美元匯率相對有利，提前規劃兼顧終身壽險保障及多元幣別資產配置的保險商品，聰明投保，完善家庭保障，安心照顧家人。

凱基人壽近期推出「凱基人壽美利傳富美元利率變動型終身壽險－定期給付型」商品，不僅投保時即享有終身壽險保障，並可選擇6年、10年分期繳費，分散財務壓力，並設計二至六級失能豁免保險費機制，使保障持續不中斷。

此外，也透過宣告利率機制，讓保戶有機會年年享有增值回饋分享金，適合做為壽險保障或退休規劃準備工具之一，確保家庭在面對突發事件時的經濟安全；同時，提供生命末期提前給付保險金，讓忙了一輩子的爸爸，於生命末期可選擇自主運用保險金，適合希望享有長期保障的爸爸。

以40歲剛成為新手爸爸的王先生為例，選擇投保「凱基人壽美利傳富美元利率變動型終身壽險－定期給付型」商品，保險金額320,170美元，繳費期間10年期，原始年繳保費為1萬309美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保費為1萬美元，假設投保後各保單年度宣告利率均為4.25%，增值回饋分享金均選擇「以繳清保險方式增加保險金額」。

首年度末即享有壽險保障3萬2,017美元，至第6保單年度末，其壽險保障達32萬8,028美元，約為所繳保費5.5倍，可安心照顧家人；至第31保單年度末，王先生保險年齡達70歲時，保單現金價值也累積達20萬7,355美元，可供靈活運用。另於契約有效期間內，若經醫院醫師診斷確定為二至六級失能，還有豁免保險費機制，無須擔心保費繳費問題，提前透過保險分散風險。

凱基人壽秉持「We Share We Link」的精神，用心分享，連結每個夢想。期待以穩健為根，信賴為心，永續為向，創新為翼，打造與時俱進的保險體驗。

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