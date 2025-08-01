台企銀反詐騙 與刑事警察局簽MOU

台企銀（2834）昨（31）日與內政部警政署刑事警察局正式簽署《反詐騙合作意向書（MOU）》，建立跨機構合作機制，雙方將透過「異常帳戶即時通報」、「高風險族群預警」及「前線識詐訓練」三大聯防機制，全面強化防詐成效，積極守護金融消費者的財產安全。

台企銀董事長李嘉祥與刑事警察局副局長邱紹洲共同簽署反詐MOU，台企銀總經理李國忠、防詐專責副總經理曾國樑、法令遵循副總經理徐麗月及總行各單位主管也都出席簽約儀式，展現台企銀打擊詐騙行動的堅定決心與全行動員的積極投入。

台企銀指出，本次反詐MOU著重三項合作，一是發現疑似詐騙行為時，可透過專屬管道快速通報，協助警方即時介入調查；二則結合銀行交易數據與警方偵查經驗，辨識高風險受害族群輪廓研判與預警，提前介入關懷與警示；三是針對第一線行員提供實務應變培訓，提升識詐與應變效率。

台企銀2024年成功攔阻131件詐騙案件，金額達1.07億元。台企銀並於今年6月底完成與財金公司合作建置「照會系統」，行員可透過系統即時查詢受款帳戶是否具異常資訊，針對尚未列入警示名單的可疑帳戶，也能提早啟動預警與攔阻機制，強化第一線行員應對疑似詐騙交易的即時反應能力。

為打造安全便利的金融服務環境，台企銀導入AI技術與機器學習模型，持續強化異常交易辨識與阻詐準確度，日前並與中華電信、全盈+PAY、精誠資訊等攜手發表全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，當系統偵測用戶觸及SIM卡高風險行為時，將立即啟動多段驗證流程，遏止詐騙得手機會。

台企銀積極推動防詐教育，今年上半年舉辦逾150場講座，涵蓋多元族群，下半年亦透過園遊會及博覽會等多元廣宣活動提升民眾防詐意識，未來將持續深化與警方及各界合作，並呼籲民眾理解並配合行員執行識詐查核，共同抵禦詐騙、守護資產安全。