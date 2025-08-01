中信金拚永續 推三大策略

中信金（2891）昨（31）日發布《2024永續報告書》，揭示強化永續治理與風險韌性的關鍵成果，中信金以「永續成長」、「責任營運」、「共榮社會」三大策略推動永續金融，藉由具體的投融資行動，攜手客戶力挺國家2050淨零碳排目標；響應公平待客原則中強化防詐政策，三年來累積阻詐金額逾31億元，旗下中信銀更是台灣唯一連三年假投資型警示帳戶下降的銀行。

中信金董事長顏文隆強調，中國信託致力普惠金融與創新服務，更重視守護客戶資產。

世界經濟論壇2025年全球風險報告指出，錯誤及虛假資訊連兩年列為全球首要短期風險，針對日益猖獗的防詐議題，中信銀打造「中信智能防詐安全網」，運用人工智慧識詐揪出異常交易，攜手檢警公私合作「雷霆專案」，2024年成功攔阻14億元，較2023年成長55%；台灣人壽則推廣全齡防詐教育，布建全民識詐防線。

中信金2020年起擔任碳核算金融聯盟（PCAF）亞太區主席，2024年亞太區會員數達137家、年成長近三成；對外展現永續倡議全球影響力，對內打造綠色供應鏈生態圈，創設「供應商評鑑永續卓越獎」，鼓勵供應商設定科學基礎減量目標（SBT）並導入綠色管理，贏得「CDP供應商議合評估」A級最高榮譽。

中信銀為台灣唯一六大離岸風電案場財務顧問，主辦聯貸總金額超過4,700億元，2024年中信銀和台壽責任投資總金額突破1.2兆元。

中信金2024年首創全薪親子假、AMH卵巢庫存檢測補助，兼顧員工家庭生活與身心健康，關鍵管理人才留任率達九成以上，女性主管和員工比例皆過半，體現性別平權。

在社會共融方面，深耕慈善、體育、反毒、教育、藝文五大公益，點燃生命之火愛心募款運動迄今40年，募集逾28億元，扶助超過72萬名孩童；中信更是台灣唯一扶植棒球、籃球與電競的企業，近三年公益投入突破30億元，居金融同業之冠。