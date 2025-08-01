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一銀做公益 辦音樂饗宴

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行文教基金會舉辦台北場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會，第一銀行董事長邱月琴（右四）、第一金控總經理方螢基（右三）、第一銀行總經理周朝崇（左四）、副總經理蔡淑慧（左三）與演出藝人合影。第一銀行／提供
第一銀行文教基金會舉辦台北場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會，第一銀行董事長邱月琴（右四）、第一金控總經理方螢基（右三）、第一銀行總經理周朝崇（左四）、副總經理蔡淑慧（左三）與演出藝人合影。第一銀行／提供

第一銀行文教基金會長期深耕本土音樂與藝術文化，今年延續高雄場音樂會的熱烈回響，7月30日於台北國際會議中心舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會，吸引超過3,000位觀眾熱情參與，也將活動結合社會公益，邀請「弘道老人福利基金會」及「陽光社會福利基金會」的朋友共襄盛舉，透過音樂傳遞正向力量。

本次音樂會由「長榮交響樂團」帶來氣勢磅礡的《法蘭多爾舞曲》揭開序幕，並接續演奏《卡農》、《天鵝湖芭蕾組曲》、《望春風》等耳熟能詳的經典樂曲，接著由實力派原住民團體「黑旋風」以不同樂器的強烈節奏搭配原民清亮嗓音，重現《海洋》、《彩虹》及《鳳飛飛組曲》等膾炙人口的作品，展現文化與音樂的完美融合；另外，邀請金曲歌手秀蘭瑪雅與邵大倫重磅登場，秀蘭瑪雅以清透優雅的嗓音詮釋《落雨聲》、《愛情恰恰》、《黃昏的故鄉》等曲目，邵大倫則展現渾厚穩健的演唱功力，詮釋《世界第一等》、《花心》、《變身》等人氣作品，他唯妙唯肖的模仿橋段更贏得全場熱烈掌聲。

第一銀行文教基金會長期致力於社會公益，力挺本土藝術文創，自2006年起累計舉辦52場大型音樂會，吸引逾14萬人次欣賞；亦長期攜手台大醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，提供生命鬥士表演舞臺，並認養學校、捐助弱勢學童安心就學，同時深入花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，更積極改善「無醫鄉」問題，讓當地居民能獲得較完善的醫療資源。

此外，第一銀行展現永續發展、產品創新、數位發展、人才培訓及品牌形象的卓越績效，勇奪「第22屆國家品牌玉山獎」九項大獎，連續四年榮獲國家級肯定。

展望未來，第一銀行及第一銀行文教基金會將秉持著取之於社會，用之於社會的精神，發揮企業影響力，持續關懷弱勢族群，為台灣帶來更多溫暖及正能量。

音樂會 第一銀行 台大醫院

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